Affaire Cissé LO: Yakham Mbaye porte plainte

Du nouveau dans l’affaire Cissé Lo-Farba Ngom-Yakham Mbaye. En effet, il nous revient que le Directeur général du quotidien national «Le Soleil» a décidé de porter plainte contre El Pistolero, suite aux insanités que ce dernier a débitées à son encontre renseigne Vox populi.

Yakham Mbaye a ainsi constitué un pool d’avocats, avec à leur tête Me Ousmane Sèye pour «laver son honneur». En sus de Me Sèye, il y a aussi Mes Bamba Cissé, Baboucar Cissé et Abdou Dialy Kane. Le DG du «Soleil» a fait déposer sa plainte, hier, auprès du procureur par ses avocats, après avoir constaté que le parquet ne s’est pas autosaisi dans cette affaire.