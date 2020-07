Share on Twitter

Share on Facebook

Affaire Binta Camara : La perpétuité infligé à Pape Alioune Fall

«Je prie pour que la Chambre criminelle suive le réquisitoire du procureur», tel a été il y-a quelques les vœux de Malal Camara père de la jeune Binta Camara arrachée à son affection un soir du 18 mai 2019.

Des vœux qui viennent d’être exaucés. Car la chambre criminelle de Tamba a donné son verdict sur l’affaire. Pape Alioune Fall va passer le restant de sa vie en prison. Il a écopé la perpétuité. Un soulagement pour le père qui a du mal à faire son deuil.

Il faut signaler que le père de la défunte a eu à déclarer, juste après la décision du parquet que la perpétuité est à la mesure de l’acte commis.

Selon lui, Binta Camara a été ignoblement et atrocement assassinée. Et au-delà de Binta Camara, cette peine va être une garantie pour toutes les autres femmes quand on sait que personne ne voudrait se voir infliger une telle peine avait déclaré Malal Camara.

Sarah