La justice est en branle dans le cas de l’affaire du décés de Astou Sokhna à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

A la suite du limogeage du directeur de l’hôpital et de l’arrestation de six membres du personnel de la maternité, quatre des six sages femmes ont été placées sous mandat de dépôt alors deux d’entre elles bénéficient d’une mise en liberté, la cause elles seraient en état de grossesse avancée.

Résultat des courses, les quatre passent devant le tribunal le 27 avril prochain.