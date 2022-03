Hier, lors de son face à face avec la presse, le leader de Pastef, Affaire Adji Sarr.

« Seul responsable de ce dossier est la justice Sénégalaise, complice du complot qui se passe actuellement. On ne peut pas dire que le dossier est en instruction et personne ne doit en parler. Pourtant, chaque jour on voit des gens qui parlent à la télévision, à la radio, entre autres.

Des médias étrangers sont venus au Sénégal et oser parler de ce dossier » , a dénoncé le nouveau maire de Ziguinchor.

Il enchaine: « dans ce dossier, je ne vois pas de juge capable de me mettre en prison. Le gouvernement a échoué dans ce complot du mois de février 2021. Je ne serais pas en prison pour ce dossier », a – t- il laissé entendre.

« Moi, j’ai pris mes résolutions comme la justice a failli. Macky Sall est resté 8 mois sans nommer un juge parce qu’il cherchait un juge qui va lui obéir à l’œil et au doigt. Depuis qu’il a nommé un juge, il y a 4 mois et ce juge n’ose pas m’appeler . Ce procès est en train de passer à la télé.

Ce juge nommé est déjà disqualifié . Il n’est pas neutre », a expliqué l’édile de Ziguinchor.