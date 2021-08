Adieux au FC Barça: Messi en pleurs émeut le monde du football

Lionel Messi admet ce dimanche, en mondiovision dans l’auditorium du Camp Nou, que son départ du FC BARCELONE est « le moment le plus difficile de sa carrière », c’est tout sauf du pipeau. Il n’y a qu’à voir comment l’Argentin a fondu en larmes devant l’assistance avant le début de sa conférence de presse pour s’en rendre compte.

Leo Messi au Barça, c’est donc bel est bien fini. Lui-même a encore un peu de mal à s’en rendre compte. « Je ne suis pas prêt pour ça », dit l’Argentin, qui n’a pas manqué de rappeler en préambule que s’il voulait partir l’année dernière, cette année plus que jamais, il était décidé à rempiler au Barça.

« Mon sang s’est glacé, parce que c’était triste et difficile. Maintenant j’essaye de digérer la nouvelle. […]. On pensait que tout était bon, que le contrat allait passer. J’ai eu un déjeuner avec le président. Nous avons discuté, et après cela j’étais convaincu que je pourrai continuer ici, que mon contrat ne serait pas un problème. »

Ainsi Messi quitte malgrés lui le club catalan qui l’a accueilli alors qu’il n’avait que 13 ans.

Même s’il souhaitait le faire dans d’autres circonstances.

Il a également annoncé que poursuivre sa carrière au Paris SG était une «possibilité» mais que rien n’était signé. «C’est une possibilité» mais «je n’ai rien signé avec personne», a-t-il déclaré alors que selon les médias français et espagnols, tous les chemins semblent mener au Parc des Princes pour l’attaquant qui a passé plus de 20 ans à Barcelone.