La Russie a mis en garde la Finlande et la Suède contre l’adhésion à l’OTAN, affirmant que cette démarche n’apporterait pas de stabilité à l’Europe. L’OTAN a été créée en 1949 pour contrer la menace de l’expansion et de la domination soviétiques. Depuis la chute du mur de Berlin, un certain nombre de pays d’Europe de l’Est anciennement communistes ont rejoint l’alliance militaire. Les États membres acceptent de se porter mutuellement assistance en cas d’attaque armée contre l’un d’entre eux.

En février dernier, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a mis en garde contre les « conséquences militaires et politiques » de l’adhésion de ces pays. Lundi 11 avril, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que « l’alliance reste un outil orienté vers la confrontation » et que Moscou s’oppose clairement à tout élargissement potentiel de l’alliance. M. Peskov a prévenu que le bloc « n’est pas le genre d’alliance qui garantit la paix et la stabilité, et que son expansion future n’apportera pas de sécurité supplémentaire au continent européen. »

L’avertissement de la Russie intervient alors que les responsables américains de la défense s’attendent à ce que la Suède et la Finlande fassent une demande d’adhésion à l’alliance, potentiellement dès le mois de juin. L’alliance occidentale compterait alors 32 membres et des responsables du département d’État américain ont déclaré la semaine dernière que des discussions avaient eu lieu entre les dirigeants de l’OTAN et les ministres des Affaires étrangères d’Helsinki et de Stockholm. Avant l’invasion de l’Ukraine, la Russie avait demandé à l’OTAN de suspendre tous projets d’élargissement futur. La guerre a conduit au déploiement de troupes supplémentaires de l’OTAN sur son flanc oriental et à une augmentation du soutien public en faveur de l’adhésion de la Suède et de la Finlande.