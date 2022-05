Le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Samba Ndiobene Ka, en compagnies du coordonnateur national du Programme d’urgence de développement communautaire ( Pudc ), Cheikh Diop et les autorités locales ont procédé ce lundi 16 mai à l’inauguration du forage de Keur Mbir Ndao, dans la commune de Notto Gouye Diama, département de Tivaouane. Le forage débite à 130 mètres cubes avec un débit d’exploitation qui ne dépasse pas 40% à cause des aléas climatiques et une capacité de stockage de 150 mètres cubes, selon le ministre.

Le liquide précieux restait une denrée rare au village de Keur Mbir Ndao et les localités environnantes. En effet, ce manque d’eau a contraint beaucoup de populations de la zone à s’adonner à des méthodes parfois difficiles, se rabattant à des puits qui constituaient la principale source d’approvisionnement en eau. Mais avec la volonté du Chef de l’Etat qui a décidé de traduire ce rêve en réalité, a donné des instructions aux services compétents et concernés de procéder à l’exécution des travaux jusqu’à la finition.

C’est dans ce sens que le ministre « a salué la qualité des infrastructures et le respect des délais sur les cahiers de charge ». Il ajoute : « Le forage va impacter plus de 6000 âmes répartis entre les deux communes », a – t – il annoncé. En outre, il a lancé également un appel solennel aux deux maires des deux communes environnantes de faire la bonne gestion de cette infrastructure.