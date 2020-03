ADDUCTION D’EAU DE KEUR MBIR NDAO : Le Forage De La Localité Réceptionné Ce 12 Mars

La promesse qui avait été faite par le candidat Macky Sall aux populations de la commune de Notto-Gouye-Diama, en particulier les jeunes de Keur Mbir Ndao, localité situé en plein cœur de la zone des Niayes, a été tenu au grand bonheur des bénéficiaires, par le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc).

A cet effet, le Coordonnateur national du Pudc, M. Cheikh Diop, a procédé, ce jeudi 12 Mars 2020, à la « réception technique » du forage de cette localité qui a été longtemps confrontée à un manque d’eau criard, en compagnie des techniciens du programme et de l’entreprise contractante. Les travaux de ladite infrastructure hydraulique avaient été lancé le jeudi 13 févier 2020, par le Ministre du Développement Communautaire, de l’Equité sociale et Territoriale, M. Mansour Faye. Selon qui, « aujourd’hui la solution est trouvée et le Pudc va réaliser un système d’adduction d’eau multi-villages composé d’un forage, d’un château d’eau de 150 mètres cube d’eau et d’un réseau d’adduction d’eau.

Laquelle infrastructure va connecter environ quatre villages pour un coût de 180 millions francs Cfa financés par le Budget consolidé d’investissement ». Le Ministre Mansour Faye avait remarqué que « l’infrastructures répond à une vieilles doléance des populations aujourd’hui réalisée dans le cadre du Programme d’urgence de développement communautaire ».

Pour rappel, dans le cadre de la phase 2 du Pudc le gouvernement du Sénégal, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers (Banque islamique de développement BID, Banque africaine de développement BAD, Fonds saoudien de développement), prévoit de construire ou de réhabiliter 300 forages à travers le pays mais aussi de réaliser diverses infrastructures socio-économiques de base au profit des populations vivant en zone rurale.

Lors du lancement des travaux de ce forage, le Ministre Mansour Faye indiqué que « le Pudc, dans le cadre de l’adduction d’eau, a eu à réaliser environ 300 forages à l’échelle nationale dans le cadre de sa première phase. Et nous allons encore en réaliser 80 pour des financements déjà disponibles ». Il souligne qu’« en termes d’accès à l’eau potable énormément de pas ont été réalisés. Aujourd’hui nous sommes aux alentours de 90% en termes de taux d’accès en milieu rural ».