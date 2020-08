Achoura et abattage clandestin de cheval : comment éviter la viande prohibée ?

Découverte de deux têtes de chevaux de couleur blanche, gardées au frais dans un congélateur

En mi-septembre, par un reportage de Fall Damel, Thiès info avait attiré l’attention sur « l’abattage et de la mise à la vente clandestine de viande de quadrupèdes, de bêtes de somme ». Elle était vendue « dans certains lieux de la gastronomie : restaurants, bouchers, gargotes, « forokh thiaya », ces vendeurs ambulants de viande cuite. » Il avait aussi évoqué le cas de « bouchers surpris en train de dépecer un cheval pour la vente et qui ont été arrêtés. »

Dans sa livraison du jeudi 27 août, c’est à dire 15 jours plus tard seulement, le journal l’Observateur a parlé de « viande de cheval saisie à Dalifort à Dakar. » Dans le même article, il est dit « qu’en perquisitionnant les lieux, les gendarmes ont découvert plusieurs sachets de viande gardées dans un congélateur et dans la même maison, deux têtes de chevaux de couleur blanches, gardées au frais dans un second congélateur.»

A. Niang qui était chargé du dépeçage des chevaux est connu dans la vente de viande de charogne

Deux présumés coupables : un certain Cheikh Ahmet Tidiane Ndiaye et le nommé A. Niang, alias Ndiol.

Si pour le premier, finalement blanchi par l’enquête, on pourrait comprendre, parce qu’ « il est connu dans l’élevage depuis 1986 et possède deux enclos », car il a déclaré que « la viande était destinée aux animaux sauvages dans la réserve de Bandia », ce n’est pas le cas pour l’autre.

En effet, selon la même source « A. Niang qui était chargé du dépeçage des chevaux est connu dans la vente de viande de charogne et à été plusieurs fois en taule pour abattage clandestin. »

En ce jour béni de la Tamkharit, où toutes les familles achètent de la viande souvent associée au poulet, il est important de le faire aux endroits dédiés, avec des personnes connues et professionnelles dans le secteur.