Acheter Vues Youtube : Ces vues sont idéales pour les utilisateurs qui souhaitent améliorer le classement de leur vidéo dans les résultats de recherche YouTube. Elles sont donc idéales pour les didacticiels, les chansons, les offres ou les vidéos de vente.

Ils sont souvent une bonne solution pour ceux qui cherchent non seulement à augmenter le nombre de vues, mais aussi à maintenir une bonne rétention et à augmenter le temps de visionnage et l’autorité de la chaîne.

YouTube lui-même déclare que le nombre de téléspectateurs qui regardent une vidéo (temps de visionnage moyen) est un facteur de classement important. Si vos vidéos durent plus de 4 à 5 minutes, nous vous recommandons d’acheter des vues à haute rétention. Senyoutube est un site de vente et acheter vues youtube et d’abonnés.

Ces vues proviennent de différents appareils et d’une adresse IP de haute qualité, ce qui les rend réelles. Jusqu’à présent, ils ne sont jamais tombés.

Grâce à ce service, Senyoutube propose des vues YT aux prix les plus bas sur son site Web – mais pas seulement sur ce site Web. Jetez un oeil à d’autres sites qui offrent des vues et vous constaterez que vous trouverez rarement un meilleur prix. Pour nous, cependant, la qualité est une priorité absolue, et malgré les prix plus bas, ces attractions sont d’une qualité exceptionnelle. Leur temps d’écoute est moyen à élevé. (La durée de visionnage correspond à la durée pendant laquelle le spectateur reste sur la vidéo)

Ces vues sont 100 % sûres (pour les vidéos monétisées) et ne sont pas actuellement supprimées. Cependant, une garantie à vie est en vigueur pour garantir que vos vidéos ne subiront jamais de perte de compte désagréable. Quant à la géographie, ce service a des attractions du monde entier.

Alors… pourquoi ces attractions sont-elles bon marché et de bonne qualité ?

Si vous vous posez cette question parfaitement raisonnable, il y a deux raisons principales. La première raison est que nous avons un fournisseur direct qui peut nous fournir des viseurs durables et stables à des prix avantageux. La deuxième raison est que nous baissons nos marges pour offrir le meilleur prix possible.

Garantie de démarrage du service dans les 48 heures. Dans la plupart des cas, la vue commence en quelques heures.

Les vues sont livrées à une vitesse normale/rapide pour ce service. Une fois la vue commencée, ils sont tous expédiés sous 1 à 3 jours ou plus, selon la quantité que vous avez commandée.

Dans 2 à 3 % des commandes, nous ne sommes pas en mesure de démarrer le service. Dans de rares cas, le client peut décider d’obtenir un remboursement complet ou d’attendre l’assistance pour passer la commande.