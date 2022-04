C’est un fait rocambolesque ! Un ressortissant sénégalais, natif de Dagana et établi à Dubaï est accusé d’arnaque par beaucoup de sénégalais. Mohamed Euzedine Ndiaye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, aurait escroqué plusieurs Sénégalais à hauteur de plusieurs millions. Son modus operandi consiste à se faire passer pour un neveu d’Oumar Sarr et un collaborateur du président Macky Sall afin de mieux avoir la confiance de ses futures cibles. Le sieur Ndiaye, dont le nom de la société est Emo Business service, s’active dans la vente de voitures. C’est par ce biais qu’il a réussi à gruger ses victimes.

Selon un des plaignants qui s’est confié à Seneweb, Ndiaye travaille avec une femme, qui se trouve être son assistante et résidant à la Sicap liberté 4 à Dakar, d’après ses dires. Ainsi, il promet des voitures de marque à moindre coût à ses clients. Dans ce lot, se trouve un véhicule de marque Toyota Rav4 2013, qu’il promet d’acheter au Canada et aux États-Unis avant de les faire acheminer en un temps record au Sénégal.

Une des victimes dont les initiales sont M.S, nous explique avoir déposé une plainte à la police de Dieuppeul contre l'assistante de M Ndiaye à qui il a remis son argent, une somme de 5 millions avec décharge depuis le mois de Novembre 2021. Jusqu'au moment où ces lignes sont écrites, M.S n'a reçu ni voiture, ni argent. Pire, à l'en croire, sa plainte a été classée sans suite. Elle confie que son "arnaqueur" le nargue en lui demandant « d'aller où il veut et que personne ne peut rien contre lui ». Les victimes souhaitent alerter l'opinion sur les démarches peu catholiques de ce sénégalais établi à Dubaï qu'ils accusent se sucrer sur le dos de ses compatriotes qui sont au Sénégal.