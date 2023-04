Accusations des populations de Thienaba contre leur maire Talla Diagne : contentieux et tensions autour d’un projet de lotissement

Les populations de Thienaba s’insurgent contre leur maire Talla Diagne, en raison d’un contentieux lié à un projet de lotissement sur le territoire de Djeneba Seck. Accusant le maire de violer les conditions d’affectation et de végétation des terres du domaine national, les habitants demandent l’intervention des autorités compétentes pour faire la lumière sur cette affaire et défendre leurs droits. Dans un contexte tendu, la mobilisation des populations ne faiblit pas et des actions sont entreprises pour contrer ce projet controversé.

Thienaba, le 24 avril 2023 – Les populations de Thienaba, située dans la République, se mobilisent contre leur maire Talla Diagne, qui est actuellement au cœur d’un contentieux concernant un projet de lotissement sur le territoire de Djeneba Seck.

Depuis 2004, les habitants dénoncent la gestion du maire et plus récemment, lors d’une délibération en 2022, un conflit s’est intensifié entre les populations de Thienaba Seck et Talla Diagne. Les habitants accusent le maire de violer les conditions d’affectation et de végétation des terres du domaine national, en abusant de son pouvoir pour tenter de réaliser ce projet de lotissement.

La commission du conseil municipal de Thienaba a effectué une mission de terrain pour évaluer la situation et a constaté les violations présumées commises par le maire. Les exploitants du site concerné ont également été rencontrés et se sont exprimés contre le projet de lotissement.

Les habitants de Thienaba demandent à l’autorité administrative de mener les investigations nécessaires, de rappeler le maire à l’ordre et de contrôler l’égalité dans cette affaire. Ils souhaitent également que le ministre Ablaye Daouda Diallo soit informé de la situation et qu’une délégation soit envoyée pour constater les faits sur place.

Face à cette situation, les populations de Thienaba se mobilisent et affirment qu’elles ne laisseront pas faire. Elles sont prêtes à défendre leurs terres et à s’opposer au projet de lotissement jusqu’à leurs derniers souffles. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Thienaba et des actions sont en cours pour détruire les bornes du projet litigieux.

Dans ce contexte de tension, la situation reste préoccupante et il est essentiel que les autorités compétentes interviennent rapidement pour apaiser les tensions et trouver une solution juste et équitable pour toutes les parties concernées.

