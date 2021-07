Accueil réussi du président à Thiés : Habib Niang félicite ses militants et remobilise les troupes pour affiner les stratégies

Le leader du mouvement And Suxxali Thiés a remercié ses militants et sympathisants pour la réussite de l’accueil du président Macky Sall à Thiés.

Une forte mobilisation a été notée , Habib Niang de réaffirmer sa fidélité au président Macky Sall et s’aligne derrière lui plus que jamais.

Cette rencontre était aussi pour lui une manière de dire ses quatres vérités à l’endroit des politiciens de Thiés : il se veut clair il n’est ni en conflit , ni en concurrence avec aucun leader politique Thiéssois ; il affirme d’ailleurs qu’il va prochainement rendre visite à tous les leaders politiques Thiéssois pour en attester.

Le coronavirus est toujours là et encore plus vivace, par conséquent Habib Niang joue la carte de la sensibilisation et affine ses stratégies afin d’éviter au maximum les rassemblements de personnes.