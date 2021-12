And Siggil Thiès prend ses marques à Médina Fall. En effet Ousmane Diop le candidat de la coalition And Siggil Thies à Thiès Nord a réservé un Accueil Populaire à Abdoulaye Dièye Tête de liste de la dite coalition et Dr Djiby Sarr, candidat de la coalition à Thies Ouest. De nombreux Militants ont participé à cette manifestion et ont exprimé le désir de voir Ce Trio, remporter les locales à Thiès. Il s’en est suivi un tour dans le quartier.

Accueil Populaire de Abdoulaye Dièye, Dr Sarr dans le fief de Ousmane Diop à Médina Fall