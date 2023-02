Accueil du Président Macky Sall à Thiès: Ousmane Diop son fidèle militant agressé

Thiès, 8 février 2023 – Alors que le Président Macky Sall était à hauteur des militants de Ousmane Diop une scène dramatique s’est produite . Selon les témoins, Ousmane Diop, Responsable Politique de Thiès Nord et l’un des premiers à avoir investi le Président Macky Sall en 2024, a été agressé par les gardes du corps alors qu’il se dirigeait vers la voiture du Président pour le saluer.

Ousmane Diop, venu de France pour prendre part à l’accueil, a été admis dans une clinique de la ville suite à cette agression brutale. Cet événement inattendu a suscité l’inquiétude et la consternation parmi ses nombreux militants qu’il avait drainés sur la place.

La raison de cette agression n’a pas été clairement établie, mais il est à craindre que cela puisse semer la confusion dans les esprits.

Notons qu’au cours d’un point de Presse tenue Hier, Ousmane Diop leader du mouvement Awa avait déclaré être le maitre incontesté à Thiès Nord et avait annoncé qu’Idrissa Seck et Talla Sylla soutenaient la Candidature de Macky Sall en 2024. Ces déclarations sont-elles à la base de son Agression, Mystères et boules de gomme!

