Thiès, Sénégal – Le deuxième Conseil des ministres décentralisé à Thiès a été marqué par un accueil chaleureux du Président de la République Macky Sall. Le maire de la commune de Méouwane, Cheikh Sall, a remporté le pari de la mobilisation en rassemblant ses militants venus des 89 villages de sa commune pour accueillir le président.

Cheikh Sall affirme que Macky Sall mérite cet accueil populaire en raison de ses réformes significatives dans les œuvres sociales dans les universités. Il promet également un autre accueil chaleureux pour l’inauguration de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, prévue pour le vendredi.

L’Université Iba Der Thiam de Thiès est un établissement public d’enseignement supérieur orienté vers les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Cheikh Sall, en tant que directeur du Centre des œuvres universitaires sociales de Thiès, est bien placé pour parler de l’importance des œuvres sociales dans ce genre d’établissement.

Avec plus de 20 ans d’expérience au sein des centres des œuvres universitaires sociales, Cheikh Sall a démontré son expertise et son savoir-faire dans la gestion de ces centres. Il a servi au Coud pendant plus de 20 ans avant de retourner dans sa région natale pour diriger le Centre des œuvres universitaires sociales de Thiès.

L’accueil chaleureux du Président de la République Macky Sall à Thiès est un témoignage de l’importance accordée à la révolution des œuvres sociales dans les universités. Le maire de la commune de Méouwane, Cheikh Sall, a montré son engagement en rassemblant ses militants pour cet événement important.

Partager : Tweet



WhatsApp