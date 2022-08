L’accord signé hier, jeudi, en Guinée-Bissau, est le résultat d’un long processus. Il est l’aboutissement de nombreuses réunions antérieures entre les parties. «Cette rencontre a été précédée par d’autres à Toubacouta, à Tambacounda, à Banjul en Gambie, à Praia au Cabo Verde et à Bissau en Guinée-Bissau. Il s’agit là d’une déclaration d’engagement mutuel entre l’Etat du Sénégal et le Mfdc( Mouvement des forces démocratiques de la casamance) portant sur les modalités du dépôt des armes.

Au cours de ces démarches, L’Etat du Sénégal était représenté par l’Amiral Papa Farba Sarr, coordonnateur du Comité ad hoc et le Comité provisoire des ailes politiques et combattantes unifiées du Mfdc, représenté par le « Général » César Atoute Badiate et M. Lansana Fabouré.

Ladite rencontre de dialogue fût la 7e entre les deux parties et s’est tenue à Bissau sous les auspices du Président de la république de Guinée Bissau umaro sissoco Embalo, non moins président en exercice de la Cedeao qui s’est porté garant de ce processus.

L’accord comporte deux séries de modalités. Il s’agira dans un premier temps, immédiatement, de s’entendre sur un processus de paix sécurisé et apaisé, de mettre en place une commission de travail sur les différentes thématiques ainsi qu’une commission mixte de supervision et de suivi du dépôt des armes. Dans un deuxième temps, d’ici au 1er octobre prochain, il faudra, notamment, sensibiliser les bases du MFDC sur les modalités du dépôt des armes, procéder à un recensement des bases et identifier les besoins sécuritaires et humanitaires, notamment ce qui constitue une étape majeure dans le processus de « résolution définitive et durable du conflit en Casamance ».