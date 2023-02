Accident Tragique sur la Route de Sébikotane Nord : 5 Morts et 13 Blessés

Aujourd’hui, un bus de transport en commun a vécu une tragédie à hauteur de la sortie de Sébikotane Nord. Cet accident a eu lieu alors que le bus se dirigeait vers Dakar. Selon les informations initiales, l’accident a fait 5 morts et 13 blessés, dont 7 dans un état grave.

L’événement a attiré l’attention des autorités locales, notamment le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, et le ministre de l’Intérieur, Félix Antoine DIOME. Les deux ministres se sont immédiatement rendus sur les lieux de l’accident pour constater la situation et prendre les mesures nécessaires pour aider les personnes touchées par ce drame.

Partager : Tweet



WhatsApp