Accident du convoi de pastef a Ziguinchor: 3morts et 4 blessés

Le leader du Parti Pastef a fait l’annonce de la triste nouvelle sur sa page Facebook. Apres l’épisode des violents affrontements entre partisans de Doudou KA et ceux de pastef à l’aéroport de Ziguinchor, le convoi d’Ousmane Sonko a fait un accident hier en début d’après midi à trois kilomètres de Nioro. ”De retour de Ziguinchor, mon convoi a fait un accident à trois kilomètres de Nioro. Pour le moment nous déplorons deux décès et quatre blessés. Nous sommes meurtris mais acceptons la volonté divine. Nous les pleurons en pensant surtout à leurs familles. O Seigneur, O Seigneur, enveloppe les de ton Pardon et ta Miséricorde.” a fait savoir le leader du parti pastef et non moins candidat a la mairie de Ziguinchor.

Les victimes sont Ibrahima Fall le photographe de jotna TV, décrit comme un jeune très engagé dans le parti; Ama NDAO alias ”fifty” et Moussa CAMARA membres de la sécurité de Ousmane SONKO.

Suite a cet incident malheureux, le chef de l’état Macky SALL a exprimé toute sa solidarité au parti pastef ”J’exprime ma compassion suite au terrible accident de la route, survenu à quelques kilomètres de Nioro. Je présente mes condoléances aux familles des 3 personnes décédées, au parti Pastef et souhaite prompt rétablissement aux blessés”, a écrit le chef de l’État sur son compte Twitter officiel.