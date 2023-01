Accident de kaffrine : Bougane Gueye demande le limogeage du ministre Mansour Faye et rappele que le programme de Gueum Sa Bopp est la propriété du Sénégal… Macky Sall doit virer Mansour Faye et discuter avec les acteurs du transport pour mieux lutter contre l’insécurité routière dixit le leader de Gueum Sa Bopp dans une interview . Pour le président Bougane Gueye , Gueum Sa Bopp ne réclame aucunement la paternité des mesures préconisées . Il soutient que le Programme de Gueum Sa Bopp est multisectoriel et appartient à tous les sénégalais. Le candidat à l’élection présidentielle de 2024 rajoute que le programme de Gueum Sa Bopp est conçu pour le Sénégal donc pour le bien être des sénégalais. (Vidéo)

Partager : Tweet



WhatsApp