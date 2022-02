Poursuivis pour abus de confiance et recel respectivement, Cheikh Sow et Mamadou Sall ont comparu devant la barre du tribunal des flagrants délit de Dakar ce mardi 08 février 2022. Pour ces motifs, le premier a écopé de deux ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme, quant au second, il se retrouve avec une peine de deux ans assortis de sursis. Cheikh Sow né en 1989, chauffeur à Diamaguene, est poursuivi pour abus de confiance portant sur trois camions. « J’ai vendu les trois camions à 700.000, 1 million et 900.000 francs CFA. Les camions étaient défectueux. Mon employeur ne m’a jamais payé durant les huit mois pour lesquels j’ai travaillé pour lui. Mon co-prévenu savait que les camions ne m’appartenait pas », se dédouane-t-il.

Mamadou Sall, un ferrailleur né en 1994 et domicilié a la Cité Socabeg, a été mis en examen pour recel: » le premier camion qu’il m’a vendu à 700 milles n’avait pas de moteur ni boite. « Les deux autres a 900 000 et 1 000 000 ne roulaient plus, il m’a dit qu’il était mandaté par la partie civile qui se trouvait être malade. Pis , il m’a aussi fait savoir que l’entreprise de son patron était en faillite, et parfois il faisait semblant de parler a ce dernier au téléphone pour me berner, quand, il m’a vendu les camions, j’ai dépiécé tous les trois. »

À son tour, Alioune Ndiaye déclaré devant la barre avoir acheté les camions à 11 Millions et 12 millions de nos francs. » les camions ont fonctionné avec lui pendant huit mois. Je l’ai appelé en juin pour lui réclamer les véhicules. Il m’a dit que l’un d’eux n’avait pas de roues. Lorsque je l’ai rencontré à Poste Thiaroye, il a refusé de me montrer le camion et m’a fixé un rendez-vous le lendemain. Ce jour-là, il a éteint son téléphone portable lorsque je lui ai dit que je suis accompagné de mes deux frères. Ce sont les éléments de la Section de Recherches qui l’ont localisé. Une fois, là-bas, il me dit que les camions ont été volés. Je reconnais que l’un des camions manquait trois pneus. Ils roulaient jusqu’au Mali », narre-t-il.

De son coté, Me Mbengue avocat de la partie civile les faits sont d’une particulière gravité; la robe noire qui réclame la somme de 33 millions, valeur des trois camions plus 15 millions en guise de dédommagement.

Finalement, le juge après en avoir délibéré, a condamné le prévenu Cheikh Sow à deux ans dont six mois ferme et Mamadou à deux ans assortis de sursis avec amende de 200 000 francs CFA. Les deux mis en cause devront payer solidairement la somme de 10 millions de francs CFA à la partie civile.