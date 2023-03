L’annonce de la liste des Lions du Sénégal pour les deux matchs contre le Mozambique à Dakar (24 mars) et à Maputo (28 mars) a été marquée par l’absence des joueurs locaux champions du dernier Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Le sélectionneur national, Aliou Cissé, qui a affirmé son intention de convoquer Cheikhou Oumar NDIAYE et Lamine CAMARA de Génération Foot, a justifié leur absence sur la liste pour cette double confrontation comptant pour les qualifications pour la CAN 2023.

