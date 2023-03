ABDS, une Association engagée pour le développement du Quartier Som organise la Journée de la Femme

L’Association pour le Bien-être et le Développement de Som (ABDS) a organisé une journée de sensibilisation sur l’éducation et l’assainissement le 12 décembre 2023 en présence du président de l’association, Cheikh Diop, et du Professeur Oumar Ndoye Papis Ndoye.

Cette journée avait pour objectif de sensibiliser la population locale sur l’importance de l’éducation et de l’assainissement pour la promotion et la protection des femmes, ainsi que pour le développement durable du Quartier Som de Thiès.

La présence de personnalités importantes, notamment le Professeur Ndoye, a renforcé l’importance de cette initiative et a permis de mobiliser une forte délégation de femmes et de représentants d’associations locales pour soutenir les actions de l’ABDS.

Partager : Tweet



WhatsApp