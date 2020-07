Abdoulaye Thiam l’agresseur en série est tombé

Abdoulaye est un agresseur en série opérant principalement dans le centre-ville de Catane, sélectionnant ses victimes parmi les personnes âgées, et préférant celles qui n’étaient accompagnées.

Et, au cours de ses actes prédateurs, il réservait à ses malheureuses victimes une violence immodérée. De la façon d’ailleurs dont il a sévi, il y a quelques semaines sur un retraité de 72 ans qui marchait sur la Piazza Universit vers 22h00 pour se rendre à la pharmacie.

Il l’a attaqué et fait lourdement tomber au sol, n’hésitant pas à le rouer de violents coups de pied dans diverses parties du corps et lui écrasant même le visage avec son pied pour l’empêcher de crier à l’aide. Il s’est ensuite emparé de son téléphone portable et d’un sac à main contenant quelques dizaines d’euros, des documents et des clés de voiture.

Le signalement de l’homme fait par le vieillard dirige les policiers sur la piste d’un citoyen non européen qui, avec le même modus operandi, semait la terreur parmi les citoyens de la région. Il faisait l’objet de multiples plaintes et a donc pu être cueilli sans problème avant d’être écroué à la prison de Catane

