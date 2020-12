Retour au couvre-feu et à l’interdiction des rassemblements ?

Si on s’en tient à la dernière déclaration du ministre de la santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, « si la recrudescence de la Covid de s’interrompt pas, il n’est pas exclu de reconduire les mesures antérieures : port obligatoire du masque, respect de la distanciation, interdiction des rassemblements, et s’il le faut le retour au couvre-feu. »

Au micro de SUD FM, Abdoulaye Diouf Sarr lance un sérieux avertissement : « Il faut se rendre compte de l’évidence, être réaliste et constater que depuis quelques temps, il est en train de se passer quelque chose avec la pandémie. »

C’est pour cela que pour analyser la situation sanitaire du pays et pour prendre les mesures idoines, il a convoqué une réunion du CNGE (Comité National De Gestion Des Epidémies).

Stabilisation d’un plan de communication et des leviers à mettre en œuvre pour faire respecter les mesures de riposte.

Il s’agit là d’un groupe multisectoriel dans lequel se retrouvent le Secrétaire Général du ministère de l’intérieur, des représentants des ministères du commerce, du transport, de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

Pour Abdoulaye Diouf Sarr qui rappelle que l’arrêté du ministère de l’intérieur est en vigueur jusqu’au 5 janvier 2020, « les populations doivent éviter le relâchement, se lever comme un seul homme, respecter les mesures barrières et en particulier le port du masque. »

C’est cela qui permettra pour lui de « ne pas transmettre ou recevoir le virus. »

De la rencontre devront sortir « la stabilisation d’un plan de communication et des leviers à mettre en œuvre pour faire respecter les mesures de riposte. »