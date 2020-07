Abdoulaye Diouf Sarr aux Sénégalais : Que chacun fête la tabaski là où il est

Le ministre de la santé et de l’action social, venu réceptionner un don de l’OMS, a profité de l’occasion pour attirer l’attention des populations sur la propagation de la maladie. Selon le ministre, pour éviter l’augmentation des cas de la Covid 19, le ministre a demandé aux Sénégalais d’éviter de faire le déplacement pour la fête de la tabaski. « La recommandation forte que nous faisons c’est que chaque Sénégalais la tabaski là où il est et qu’il n’y ait moins de déplacement possible et qu’il y est moins de déplacement possible » déclare-t-il.

Un appel qui ne sera pas malheureusement entendu car, beaucoup de Sénégalais sont entrain de converger vers leurs villes ou villages d’origine pour célébrer la fête en famille.