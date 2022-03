Le Réseau Entreprenarial des Femmes Africaines ( REFA ) Sénégal en collaboration avec les lionnes de And Siggil Thiés, ont organisé, samedi 12 mars 2022 une conférence au SAM’S PRESTIGE.

Dans le cadre de la promotion du leadership féminin , de l’entrepreneuriat qui fait l’objet d’un vif regain d’intérêt, Abdoulaye Dièye, responsable de la Coalition citoyenne And Siggil Thiés a honoré les femmes du REFA Sénégal et celles de son mouvement politique. Sur ce, ces dernières ont organisé samedi dernier au SAM’S PRESTIGE, une conférence en faveur de toutes les militantes et sympathisantes du président Abdoulaye Dièye.

Le thème portait sur: « Leadership féminin, pour plus d’égalité et l’inclusion dans les politiques de développement » . C’est en effet, suite à un accord avec les femmes de cette ladite coalition qui oeuvrent dans la citoyenneté et le patriotisme local, Abdoulaye Dièye s’est focalisé sur la formation et les financements pour participer à l’autonomisation des braves femmes de la capitale du rail.

« La politique du président Abdoulaye Dièye repose sur le développement des femmes », a – t – il insisté. C’est l’occasion également de prendre des initiatives innovantes et salutaires pour former les militantes de cette coalition en leadership dans une parfaite synergie avec les femmes de REFA dirigée par Madame Oumou Sall Kebe. Pour Abdoulaye Dièye, mon engagement, mon objectif et ma vision pour le développement de Thiés reste intact.

Au cours de cette cérémonie qui coïncide avec le mois de mars, une période particulière pour toutes les femmes du monde entier notamment celles de la région de Thiés, président Abdoulaye Dièye a plébiscité toutes les grandes dames de la ville de Thiés.

Ainsi, le conférencier, Mathieu Fréjus Hounyovi, Économiste – Audit Manager Directeur Général est revenu sur le sens du thème dans ce contexte marqué par le respect de la loi sur la parité dans les instances décisionnelles pour donner encore beaucoup plus de chance aux femmes qui se heurtaient à divers obstacles non seulement pour développer leurs activités, mais aussi l’accès au financement qui constituait une problématique majeure pour elles.