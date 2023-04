Abdoulaye Dièye appelle à la paix, la stabilité et la solidarité pour le développement du Sénégal lors de la prière de la Korité

Le Directeur général de l’AIBD, Abdoulaye Dièye, a participé à la prière de la Korité à Moussanté et a partagé ses réflexions lors d’une déclaration à la presse. Il a souligné l’importance de la paix, de la stabilité et de la solidarité pour le développement du Sénégal et a exhorté la population à soutenir la candidature du président Macky Sall.

Dièye a rappelé que le Sénégal a toujours été un pays de paix et de solidarité et que cette tradition doit être maintenue pour que le pays continue de progresser. Il a également salué la déclaration du président Sall de faire de cette année une année sociale et a souligné les efforts déployés par les responsables et acteurs du développement pour soutenir les couches vulnérables de la population pendant le mois du Ramadan.

En ce qui concerne la situation politique, Dièye a appelé les responsables politiques à œuvrer pour la paix et la stabilité du pays plutôt que d’inciter à l’insurrection. Il a ajouté que le développement et la construction du Sénégal ne peuvent se faire sans paix et stabilité.

Par ailleurs, Dièye a mentionné que les révisions exceptionnelles des listes électorales ont été mises en œuvre et que des équipes sont sur le terrain pour accompagner les militants et sympathisants dans le processus d’inscription. Il a exprimé sa confiance dans le fait que cette démarche contribuera à soutenir la vision du président Macky Sall pour le Sénégal.

