ABDOU NDÉNÉ SALL PROMET LA CIRCULATION DU TER COMME CADEAU DE NOÊL: Le 24 décembre, on assistera à la circulation du TER”

Abdou Ndéné Sall, le Directeur général de Sen-Ter a, encore annoncé que le Train Express régional sera mis en service le 24 décembre. Soit dans un peu plus de deux mois.

“Nous allons commencer à l’exploiter le 24 décembre 2021 et ce sera un record mondial en termes de réalisations ferroviaires. Tout est donc presque achevé et au point, le rendez- vous est donné aux Sénégalais le 24 décembre pour le cadeau de Noel, avec le début d’exploitations du Ter qui constitue un legs important pour les générations futures. Le 24 décembre, on assistera à la circulation du TER”, a-t-il indiqué dans l’As.

Rappelons que , le ministre des Transports aussi, Mansour Faye, avait avancé la même date il y a peu. “On pense pouvoir avoir l’autorisation de mise en exploitation commerciale du Ter au plus tard le 20 décembre, s’il n’y a pas de glissement de calendrier. Mais dans tous les cas, fin décembre 2021, les usagers pourront prendre le Train express régional, à partir de la gare de Dakar”, disait-il.

Aprés des séries de test du train express régional et une multitude de dates avancées pour son lancement, on retient une fois de plus le 24 décembre pour que le train se mette enfin sur les rails.