Thiès : Le Promise finance 265 bénéficiaires

Le directeur du financement et de partenariat au niveau du Programme de développement de la micro finance islamique au Sénégal ( Promise), Yaya Diatta a remis hier un important lot de matériel de congélateurs, tricycles, Jakarta, machine à coudre, cuisinière, entre autres aux femmes et jeunes du département de Thiès. Plus de 265 personnes ont bénéficié ce financement

. La cérémonie de remise s’est déroulée au niveau de l’ antenne régionale de ladite structure qui s’active dans l’entrepreneuriat et le l’économie solidaire. C’était en présence de l’honorable député Abdou Mbow parrain de la cérémonie de remise. Prenant la parole, le premier vice président à l’ Assemblée nationale a magnifié ce projet qui n’ a pas d’intérêt. Selon lui, le Président Macky Sall accompagne souvent les jeunes et les femmes dans son programme social. Pour preuve, dit – il, on continuera à accompagner les femmes et les jeunes à travers les structures de financement que l’ État avait mis en place dans son programme afin de soutenir les populations sénégalaises.

Il a également présenté ses sincères condoléances suite à la disparition du père de Fatou Diané, coordonnatrice de Promise. De son côté, le directeur du financement et de partenariat, Yaya Diatta est revenu sur les mécanismes de financement et l’importance du matériel qui participe activement sur l’autonomisation des jeunes et des femmes.

Ainsi, les bénéficiaires ont salué ce geste hautement symbolique qui vise à améliorer leurs conditions de vie et leur permettre d’avoir des moyens financiers d’embrasser sous de meilleurs auspices les secteurs économique et financier. Pour rappel, le Programme de développement de la micro finance islamique au Sénégal ( Promise) est une structure innovante née de la volonté de l’ État du Sénégal avec l’appui de la Banque Islamique de Développement ( BID) .