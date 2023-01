Dans un point de presse tenu chez lui à Angle Serigne Fallou ce dimanche, Abdou Karim Seck, fils de El Hadji Meissa Seck, a annoncé son engagement avec le président Macky Sall pour la reconquête de la ville de Thiès. Selon Seck, son père a joué un rôle important dans l’histoire de la ville en installant le Premier maire de Thiès, Léopold Sédar Senghor, et en étant le Ministre conseiller de Senghor et d’Abdou Diouf.

Seck a également déclaré avoir reçu les Ndigal, des marques de reconnaissance, de Serigne Mountapha, guide des Mourides, Serigne Mbaye Sy Mansour, khalif des Tidianes, et du khalif de Ndiassane, de Thienaba. Il prétend que ces marques de reconnaissance lui donnent la légitimité pour être le guide de Macky Sall à Thiès.

Il a expliqué que la ville de Thiès se prépare activement pour la visite du président Macky Sall et qu’il n’y a aucun problème entre le président et les habitants de Thiès. Cependant, les jeunes de la ville ne se sentent pas représentés par les responsables locaux et c’est la raison pour laquelle l’Alliance Pour la République (APR) a perdu Thiès.

Seck a déclaré qu’il a rencontré des artistes, des lutteurs et des jeunes de Thiès et a fait beaucoup de travail social dans la ville. Il compte rencontrer le Président de la République pour être son guide à Thiès et il a promis de partager toutes les dévénements avec les Thiessois. Il a également promis de se rapprocher du président Macky Sall suite aux Ndigal reçus des chefs religieux.

Il a déclaré que les Thiessois ne se reconnaissent pas dans la gouvernance de Macky Sall en raison de la fermeture d’industries et du chômage des jeunes. Il a promis de changer cette situation en étant le guide de Macky Sall à Thiès

