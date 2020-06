Abdelmalek Droukdal le chef Aqmi n’est plus

L’annonce faite par la France sur la mort de l’Algérien début juin vient d’être confirmée.

Aqmi ( Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi)) a reconnu dans une vidéo la mort de son chef, l’Algérien Abdelmalek Droukdal.

IL a reconnaît sa mort dans une vidéo faisant son éloge funèbre et promettant de poursuivre le combat contre les forces françaises et autres en Afrique du Nord et au Sahel, a dit jeudi la directrice de Site, Rita Katz, sur son compte Twitter.

La France a annoncé début juin que ses forces spéciales avaient tué Droukdal (ou Droukdel, selon l’orthographe) dans le nord du Mali frontalier de l’Algérie. Les États-Unis ont assuré avoir fourni des renseignements et un soutien.

Figure centrale du jihad sahélo-saharien depuis plusieurs décennies, l’un de ses principaux faits d’armes avait été d’unir sous la même bannière du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) les principaux groupes jihadistes de la région en 2017.

Le GSIM, affilié à Al-Qaïda, est l’une des deux principales mouvances jihadistes sahéliennes. L’autre, affiliée à l’État islamique, est emmenée par Abou Walid Al-Sahraoui.

