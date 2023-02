Abbé Ambroise Moussa Tine de la Cathédrale Sainte Anne explique le sens du carême pour les chrétiens

Ce mercredi 22 février 2023 marque le début du temps de carême pour la communauté chrétienne de la cité du rail. Les fidèles sont appelés à un temps de solidarité, de partage, de pénitence et d’adoration de Dieu durant les 40 jours à venir, selon les propos de l’Abbé Ambroise Moussa Tine de la Cathédrale Sainte Anne.

Le carême est une période importante dans la vie des chrétiens, qui est marquée par des sacrifices et une remise en question de soi. Le but de cette période est de se rapprocher de Dieu en renonçant à certains plaisirs terrestres et en se concentrant sur la prière, la charité et la méditation sur la vie et la mort de Jésus Christ.

Le mercredi des cendres est un cérémonial important dans la tradition catholique. Ce jour-là, les prêtres marquent le front des fidèles d’une croix de cendres, symbolisant la fragilité de la vie humaine et le besoin de se repentir. C’est également un rappel de la mort et de la résurrection de Jésus Christ.

Durant cette période de carême, les chrétiens sont encouragés à jeûner, à donner de l’argent aux pauvres et à réfléchir à leur vie spirituelle. C’est un temps pour se concentrer sur sa relation avec Dieu et pour se rapprocher de sa communauté religieuse.

Le carême commencé ce jour, le 22 février 2023, prendra fin le 9 avril 2023. La communauté chrétienne de la cité du rail et du Sénégal tout entier se rassemblera pour cette période de recueillement, de méditation et de partage.

