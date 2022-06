Colère et Grincement de dents à Thièes Nord. Les Partisans de Massamba Diop ruminent leur colère après la non investiture de leur leader sur la liste de Aar Sénégal.

Le vent des Investitures soufflent le Chaud à Thies Nord. Après plusieurs mois d’investissements sur les Parrainages, les militants et militantes de Massamba Diop affichent la grande deception, une vague de Frustration qui ne dit pas son nom : Pourquoi le jeune Dynamique candidat de Reewu Ngor ne figure pas sur les listes de la coalition de Aar Sénégal.

Serait ce un oubli ou une manque de considération notoire? « Nous n’accepterons jamais que Mass soit Snobé par qui que ce soit si cette décision est contraire à sa vonlonté et nous n’excluons pas de nous abstenir au législatives » avertit Fatou Fall. « Il semblerait que Aar Sénégal n’ambitionne pas de gagner le Département de Thiès en prenant la décision de tourner le dos au candidat qui a obtenu plus de deux milles voix aux élections locales. Le ridicule ne tue pas dans ce pays » explique cet autre inconditionnel de Mass. « Il a battu campagne avec ses propres moyens et une équipe qui lui est dévoué et a obtenu presque 3000 voix, nous n’accepterons pas une telle forfaiture » renchérit un autre militant.

En attendant de plus amples éclairecissement sur le cas du charismatique leader de Thies Nord, le Messi de la Zone Nord (comme le surnomment ses proches), ses sympatisans sont plus que déterminés à Soutenir leur leader et quelque soit sa position sur la Question, précisent t-ils.