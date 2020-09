A peine sortie de prison, la fille de A. Mbaye Nder se marie

Share on Twitter

Share on Facebook

Une bonne nouvelle pour les fans du chanteur. Alioune Mbaye Nder qui a vu son nom se « salir » à cause du comportement de sa fille a annoncé que celle-ci s’est mariée dès sa sortie en prison.

D’après lui, comme tout parent, il a fait son devoir envers ses enfants mais, malheureusement poursuit-il, « on n’ pas toujours ce que l’on veut », relativise le chanteur dans un entretien au quotidien. Elle est susceptible de faire des erreurs. Je suis un père de famille responsable et je me suis toujours efforcé d’inculquer des valeurs à mes enfants » fait-il entendre