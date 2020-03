A ma petite sœur Adja Soyi par Boundaw Pro

Tout comme ton père El Hadji Cheikh Baila GUEYE Eumadou ak Boubacar et ta mère Adja Amy Balla TALL Sidy Tall ak maho Tall, tu auras tout partagé avec ton prochain sans compter, sans rien attendre en retour, Gueye Arona, Eumado ak Boubacar.

Le désarroi de tes amis, connaissances, et voisins en dit long sur ta générosité et ta discrétion légendaire à voler au secours de l’autre.

Le penseur Jafar disait « le secret d’une belle vie et d’une belle mort réside dans l’entraide et la solidarité » vrai, très bien entourée par ta famille, tes amis et tes nouvelles amies les infirmières de Saint Jean (Amina – Fatou Kiné, Yacine…) tu es partie en paix, sereinement. Alhamdoulilahi.

J’avais l’habitude de dire qu’un parent, père ou mère est irremplaçable, nous n’en avons qu’un, mais souvent nous avons plusieurs frères et sœurs, si on en perd un il nous en restera toujours d’autres. Cependant la vérité et outre, chaque frère ou sœur est spécial et perdre celle qui vient juste après soi est tout juste désemparant…

Très jeune tu as toujours étais taquine, malgré la maladie, tu l’as demeurée jusqu’à la fin. Enfant, chaque fois que tu me chahutais, je te répondais qu’on t’avait confondue à la maternité et que nous ne pouvions être sœurs, tellement que tu avais le don de m’agacer et de me faire sortir de mes gongs. Avec fierté, tu me montrais ton petit doigt tout courbé qui rappelait étrangement celui de la maman, tout aussi courbé. « Regarde mon doigt et celui de Yaye, comme ils se ressemblent, je suis bien ta sœur ».

Ce 03 Mars 2020, à 59 ans tu es couchée à ses cotés, sous son flanc, vos deux petits doigts, vos deux petits arcs ou vos deux croissants lunaires se sont accrochés pour finalement ne former qu’un cercle Machallah.

Nées en Juillet toutes les deux, nous célébrerons, tes 40 jours et le 3ième anniversaire de Yaye en Avril 2020. Alhamdoulilahi

Qu’Allah SWT soit content de toi Adja Soyi, te pardonne tes pèches et t’accueille dans son Saint Paradis. Amiiine.

Pour la famille.

Ta sœur Adja Bougouma GUEYE

Boundaw Pro