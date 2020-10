Nécrologie : Le Khalife général des Layènes perd trois de ces enfants

Néchrologie : Le Khalife général des Layènes perd trois de ces enfants

C’est une nouvelle très triste et qui a secoué la famille. Deux filles et un fils du Khalife ont été rappelés à Thiès entre dimanche soir et lundi matin. Malick Thiaw Laye et Aïssène Thiaw Laye sont décédé le dimanche. Et le dernier avis de décès concerne Sokhna Khady Thiaw ce Lundi à l’hôpital Le Dantec.

La levée des corps et les inhumations ont été faites ce jour. Thiesinfo présente toutes ces condoléances les plus attristés à la famille et la communauté Layène.