Visite de Me Habib Vitin Président du Mouvement Thiès D'abord chez Son Excellence Monseigneur André Gueye, Évêque de la région de Thiès

Compte Rendu de la Visite de Me Habib Vitin chez Son Excellence Monseigneur André Gueye, Évêque de la région de Thiès



Ce mercredi 21 août 2024, M. Habib Vitin, Président du Mouvement "Thiès D'abord", a été reçu avec sa délégation composée de quelques membres du bureau du comité directeur par Son Excellence Monseigneur André Gueye, Évêque de la région de Thiès. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges initiés par M. Vitin avec les différentes autorités religieuses et communautaires de la région.



Au cours de l’audience, le président, M. Habib Vitin a eu l’opportunité de présenter les objectifs et les ambitions du Mouvement "Thiès D'abord", axés sur le développement socio-économique de la région de Thiès. Il a également détaillé les actions concrètes déjà entreprises par le Mouvement pour améliorer les conditions de vie des populations locales.



Le président a profité de cette occasion pour solliciter les prières de Son Excellence Monseigneur André Gueye, afin que le Mouvement puisse poursuivre ses efforts dans un esprit de paix et de solidarité.

Monseigneur André Gueye a salué cette initiative, tout en exprimant sa reconnaissance pour les actions menées par "Thiès D'abord". Il a magnifié l’engagement du Mouvement en faveur du bien-être des populations et a encouragé Me Vitin à persévérer dans cette dynamique positive.



La rencontre s’est conclue sur une note de satisfaction mutuelle, avec une bénédiction accordée par Monseigneur André Gueye, renforçant ainsi les liens entre le Mouvement "Thiès D'abord" et l'Église. Me Vitin a remercié Son Excellence pour son accueil chaleureux et ses prières, tout en réitérant l’engagement du Mouvement à continuer à œuvrer pour le développement et la prospérité de la région de Thiès.