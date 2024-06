Urgent - Tabaski 2024 : Violente attaque contre la voiture du Khalife de Médina Gounass, deux morts

Le Khalife de Médina Gounass, Tierno Amadou Tidiane Ba, a été victime d'une attaque violente ce lundi, alors qu'il quittait la mosquée après avoir dirigé la prière de l'Aïd el Kebir, connue sous le nom de Tabaski au Sénégal.



Selon un représentant du Khalife qui s'est confié à PressAfrik, la situation s'est détériorée lorsque "des membres de la communauté bissau-guinéenne (d'origine Fuladou), représentant environ 5 à 10 % de la population locale, ont délibérément attendu le Khalife au rond-point menant à Dakka pour l'attaquer". Informé de la montée des tensions, le commandant de la gendarmerie a conseillé au Khalife de rester en retrait pour calmer la situation.



"Le Khalife a attendu pendant 15 à 20 minutes, suivant les recommandations du commandant et du capitaine de la gendarmerie, avant d'essayer de rentrer chez lui. Malheureusement, dès qu'il a pris la route, des individus sortant de la mosquée locale ont commencé à lancer des pierres sur sa voiture et le convoi qui l'accompagnait", raconte notre source.



Cet acte de violence a entraîné "plusieurs blessés graves et deux décès tragiques", rapporte la même source.



Les véhicules du Khalife et de son entourage ont subi des dégâts importants, reflétant la violence de l'attaque.



La tension entre la communauté locale majoritaire et la minorité bissau-guinéenne, présente dans la région depuis des générations, semble avoir atteint un point critique. Les autorités sont appelées à intervenir pour maintenir la paix.



PressAfrik tente de joindre l'autre partie pour obtenir sa version des faits.