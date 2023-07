"Une Tragédie à Daral Peulh Thiès : Le Récit Poignant du Père après la Mort par Noyade du Nouveau Bachelier"

En cette période de vacances estivales, un jeune homme tout juste diplômé et enjoué de l'obtention de son baccalauréat, décida de demander la permission à sa mère pour une escapade à la mer en compagnie de ses amis. Cependant, son père, conscient des réalités et des risques qui entourent les lieux, lui avait conseillé de ne pas partir. Malgré ses avertissements, le destin en décida autrement. La nouvelle tragique tomba comme un coup de massue aux alentours de 15 heures. Le père du jeune Sembene se rendit à l'hôpital de Mbour, où il retrouva avec douleur le corps sans vie de son fils, emporté par les eaux. Cette douloureuse nouvelle frappa de plein fouet les populations de Daral Peulh. Les funérailles du nouveau bachelier eurent lieu le dimanche, à Thiès None, selon les souhaits de son père. La cérémonie fut empreinte d'une profonde tristesse, avec la présence émue d'amis, de proches, de l'administration du lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, ainsi que de ses camarades de classe. Face à cette tragédie, le père du jeune défunt lance un appel poignant à tous les parents. Alors que les enfants profitent des vacances en fréquentant constamment les lieux de loisirs, il souligne l'importance de veiller sur leurs activités. La mer, source de plaisir et de détente, peut également se révéler fatale pour les imprudents. Adiouma Sow, le père meurtri, exhorte donc les autorités à prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre de tels drames. En cette période de vacances où la jeunesse aspire à s'amuser et se détendre, cette tragique disparition rappelle avec force la vigilance que chacun doit avoir envers les dangers qui peuvent surgir. Un rappel poignant à la responsabilité parentale et à la nécessité de sensibiliser sur les risques liés à certains lieux de loisirs. Une histoire déchirante qui suscite une profonde émotion dans toute la communauté.