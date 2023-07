Troisième candidature : Macky Sall décide de ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2024

Le président Macky Sall a annoncé aujourd'hui lors de son discours à la nation qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle de 2024.

"Ma décision est de ne pas être candidat à l'élection présidentielle même si la Constitution m'en donne le droit", a-t-il déclaré. Ainsi, le chef de l'Etat renonce à briguer un troisième mandat et met fin au flou qu'il entretient depuis des années autour de cette question.

Élu en 2012, réélu en 2019, Macky Sall a fait réviser la Constitution en 2016. Acceptant que "nul ne puisse exercer plus de deux mandats consécutifs", il préfère ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Ses partisans ont toujours soutenu que la refonte remet les compteurs à zéro. Ce que l'opposition conteste.

"Mon combat et ma plus grande fierté est vraiment de vous mener à la victoire et de poursuivre notre politique économique au bénéfice de nos populations" a déclaré samedi dernier macky sall, devant des élus locaux qui ont signé une pétition s'engageant à le soutenir. , il a affirmé son intention de contribuer à une victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar lors de cette élection : « L'enjeu du moment est d'abord d'être unis. Unis, il n'y a aucune force politique qui puisse contre BBY », a-t-il dit, exhortant ses partisans à faire passer "l'intérêt général" et "l'intérêt de la coalition" avant toute autre considération.