Les faits se sont déroulés vers 11 heures. Selon les informations recueillies, un individu s’est présenté dans le parking en déclarant qu’il souhaitait acheter un véhicule après avoir eu un choc avec son propre 4×4.





Après quelques échanges avec le gérant, le prétendu client s’est intéressé à un véhicule et une négociation a été engagée. Les deux parties seraient finalement tombées d’accord sur un prix de 13 millions de francs CFA.





Profitant de la phase d’essai, l’individu a demandé à prendre le volant. Le gérant du parking l’a accompagné à bord du véhicule. Mais au retour, la situation a brusquement dégénéré.





Dès que le gérant est descendu du véhicule, le faux client aurait verrouillé les portières avant de démarrer en trombe avec le 4×4 gris, présenté comme un véhicule neuf. Dans sa fuite, il aurait même failli renverser le gérant, qui tentait de s’opposer au départ précipité du véhicule.





Le gérant et des personnes présentes sur les lieux auraient tenté de suivre le fugitif, mais leurs efforts sont restés vains. Le véhicule a finalement disparu dans la circulation.





Alertée, la Brigade de recherches de Thiès a ouvert une enquête afin d’identifier et de retrouver le présumé voleur. Les enquêteurs devront notamment exploiter les éventuelles images de vidéosurveillance et recueillir les témoignages permettant de retracer l’itinéraire emprunté par le fugitif.



L’affaire fait désormais l’objet d’investigations, tandis que le propriétaire du parking espère retrouver rapidement son véhicule et voir le faux client interpellé.

