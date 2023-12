Thiès: Boubacar Camara expose son Livre - programme aux populations de la cité du rail

Rédigé le Mercredi 13 Décembre 2023 à 09:33 | Lu 37 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le candidat à l'élection présidentielle 2024, Boubacar Camara, était ce lundi 11 décembre l'hôte de la cité du rail. Il a été accueilli par des militants et sympathisants très enthousiastes. Il a eu droit à un accueil pas comme les autres. La tête de file du Parti de la construction et de la solidarité / Jengu Tabax a saisi l'occasion pour présenter aux Thiessois son Livre - programme en présence de plusieurs responsables de sa bannière politique au niveau local. Il a également rencontré certains responsables des différents secteurs d'activités pour recueillir leurs préoccupations. Parlant du report de la présidentielle, Boubacar Camara a apporté des démentis. Il a même confirmé sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. En outre, l'économiste et ancien directeur général des Douanes, n'a pas manqué de décliner quelques axes de son programme pour la région de Thiès. Pour rappel, dans cet ouvrage édité par "l'Harmattan Sénégal" et composé de neuf chapitres répartis dans 298 pages, Boubacar Camara expose ses propositions pour construire le Sénégal du futur. L'ouvrage balaie tous les secteurs de l'économie nationale et la refonte de l'Administration publique.