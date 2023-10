Thiès : 41 journalistes formés sur la défense nationale

Renforcement de Capacités : Une Formation Dédiée à la Presse Nationale par l'État-major des Armées

Du 23 au 28 juillet 2023, l'État-major des Armées a organisé une session de renforcement des capacités à l'intention des journalistes et techniciens des médias. Cette session prestigieuse s'est tenue au Centre d'entrainement tactique Capitaine Mbaye Diagne de Thiès.

L'ambition première de cet atelier était de conférer aux dignes représentants de notre presse nationale une maîtrise raffinée de la défense nationale, de la structure des Forces armées et des enjeux cruciaux touchant à la sécurité nationale. Il est à noter que quarante professionnels des médias ont bénéficié de cette formation d'excellence, s'étendant sur une durée de six jours.

Les sujets noblement discutés lors de cette assemblée furent :

Les fondamentaux de la discipline militaire

Le règlement de discipline générale

Les défis sécuritaires actuels

L'information sensible et sa gestion distinguée

L'organisation interne des Forces armées

Les bases du secourisme et la prise en charge d'un arrêt cardiaque

Une vue d'ensemble des Armées Sénégalaises

L'ordre serré et son importance majestueuse

L'instruction sur le maniement du fusil M16, avec un accent particulier sur les règles de sécurité

La cérémonie militaire, miroir de notre tradition et de notre discipline

La politique sociale, pilier central au sein de nos armées.

En clôture, le Colonel Moussa Koulibaly, éminent Directeur de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA), a formulé ses louanges envers les journalistes dévoués. Avec éloquence, il déclara : "Nous sommes résolument optimistes concernant l'avenir resplendissant de la collaboration entre la presse sénégalaise et nos Forces armées. Cette formation illustre, à n'en point douter, l'amorce d'un partenariat déjà florissant et qui, nous en sommes persuadés, gagnera en intensité."