Takussanou Seydina Mouhamed : un moment de ferveur et de partage organisé par le jeune journaliste Nabien Thierno Aboubacar Hanne

Dès le matin, une foule nombreuse s’est rassemblée autour du site de l’événement, venue écouter des interventions et récitations en hommage au Prophète Mahomet (PSL). L’organisation a su conjuguer dynamisme et rigueur, offrant aux participants un cadre à la fois spirituel et convivial.



Parmi les moments forts de la journée, les participants ont assisté à des conférences sur l’histoire et l’enseignement du prophète, ainsi qu’à des sessions de chants religieux qui ont captivé petits et grands. Plusieurs jeunes et familles ont exprimé leur gratitude envers Nabien Thierno Aboubacar Hanne pour cette initiative qui, selon eux, permet de rapprocher la jeunesse des valeurs religieuses et de renforcer les liens communautaires.



Dans son allocution, le journaliste et organisateur a déclaré :



« Mon objectif était de créer un espace où la spiritualité se conjugue avec l’éducation et le partage. Le succès de cette première édition dépasse toutes mes attentes. »



Hanne a profité de l’occasion pour remercier son directeur, O. Seye Latyr.



Il a également adressé ses remerciements à son marabout, saluant sa générosité et sa modestie, soulignant l’importance de son accompagnement spirituel dans la réussite de l’événement.



L’événement a mis en avant des stands de sensibilisation et d’information, notamment sur la lecture du Coran, l’éducation religieuse et l’engagement communautaire. La cérémonie s’est clôturée par des allocutions et des chants religieux.



Cette quatrieme édition du Takussanou Seydina Mouhamed promet déjà de devenir un rendez-vous annuel, porteur de valeurs éducatives et spirituelles, et témoigne du dynamisme d’une jeunesse sénégalaise désireuse de contribuer positivement à la société.

