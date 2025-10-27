Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Takussanou Seydina Mouhamed : un moment de ferveur et de partage organisé par le jeune journaliste Nabien Thierno Aboubacar Hanne


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 13:26 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce samedi 8 novembre 2025, les Parcelles Assainies ont vibré au rythme de la spiritualité et de la fraternité à l’occasion du Takussanou Seydina Mouhamed, un événement religieux et culturel majeur initié par le jeune journaliste Nabien Thierno Aboubacar Hanne.


Takussanou Seydina Mouhamed : un moment de ferveur et de partage organisé par le jeune journaliste Nabien Thierno Aboubacar Hanne

Dès le matin, une foule nombreuse s’est rassemblée autour du site de l’événement, venue écouter des interventions et récitations en hommage au Prophète Mahomet (PSL). L’organisation a su conjuguer dynamisme et rigueur, offrant aux participants un cadre à la fois spirituel et convivial.

Parmi les moments forts de la journée, les participants ont assisté à des conférences sur l’histoire et l’enseignement du prophète, ainsi qu’à des sessions de chants religieux qui ont captivé petits et grands. Plusieurs jeunes et familles ont exprimé leur gratitude envers Nabien Thierno Aboubacar Hanne pour cette initiative qui, selon eux, permet de rapprocher la jeunesse des valeurs religieuses et de renforcer les liens communautaires.

Dans son allocution, le journaliste et organisateur a déclaré :

« Mon objectif était de créer un espace où la spiritualité se conjugue avec l’éducation et le partage. Le succès de cette première édition dépasse toutes mes attentes. »

Hanne a profité de l’occasion pour remercier son directeur, O. Seye Latyr.

Il a également adressé ses remerciements à son marabout, saluant sa générosité et sa modestie, soulignant l’importance de son accompagnement spirituel dans la réussite de l’événement.

L’événement a mis en avant des stands de sensibilisation et d’information, notamment sur la lecture du Coran, l’éducation religieuse et l’engagement communautaire. La cérémonie s’est clôturée par des allocutions et des chants religieux.

Cette quatrieme édition du Takussanou Seydina Mouhamed promet déjà de devenir un rendez-vous annuel, porteur de valeurs éducatives et spirituelles, et témoigne du dynamisme d’une jeunesse sénégalaise désireuse de contribuer positivement à la société.






Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mardi 11 Novembre 2025 - 22:50 Appel à la 36e édition du Gamou El Hadji Idrissa Gaye

Lundi 3 Novembre 2025 - 11:28 Grande Ziarra Omarienne 2025 : la Communauté Omarienne se mobilise

Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

La GCO (Grande Côte Opérations) ouvre ses portes au Dr Babacar Diop, Maire de la Ville de Thiès, et à son Conseil Municipal

Lat Soukabé Fall - 12/11/2025 - 0 Commentaire
La GCO (Grande Côte Opérations) ouvre ses portes au Dr Babacar Diop, Maire de la Ville de Thiès, et à son Conseil Municipal
La GCO (Grande Côte Opérations), filiale du groupe français Eramet, spécialisée dans l’extraction de sables minéraux (zircon, ilménite, rutile, leucoxène), a accueilli Dr Babacar Diop, Maire de la...

Thiès : le maire Babacar Diop appelle à un renforcement du soutien de GCO aux communautés locales

- 12/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : le maire Babacar Diop appelle à un renforcement du soutien de GCO aux communautés locales
En visite sur le site minier de Diogo, le maire de Thiès, Babacar Diop, a exhorté GCO à accentuer son appui aux populations impactées par ses activités, tout en saluant ses efforts économiques et...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags