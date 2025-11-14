- Cayor : tél : 33 952 03 03, Rue Sans Soleil
- Mame Boucar : Tél : 33 951 12 56, Mbour 1 hôpital Barthymée
- Yaye Bintou Diédhiou : Tél : 33 951 95 50, Hersent face Grande Mosquée Taly Kheulgui
- Emmanuel CH Guèye Ngazobil : Tél : 33 951 00 20, Kawasara Fall près du Rail route de Saint-Louis
- Thiès None Khady Alassane Cissé : Tél : 30 102 96 75, Thiès None angle Poste de Santé
- Khadimoul Moustapha : Tél : 33 953 42 00, A côté de la clinique Coumba
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 15 AU 22 NOVEMBRE 2025
Rédigé le Vendredi 14 Novembre 2025 à 20:18 | Lu 39 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Thiès-Nord: Le maire honore les enseignants du CM2 pour leurs résultats exceptionnels
Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
La commune de Thiès-Nord a vibré ce jeudi lors d’une cérémonie d’hommage organisée par le maire, en l’honneur des enseignants de la localité, notamment ceux des classes de CM2 qui se sont distingués...
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Kaolack : un jeune apprenti menuisier décède à la suite d’un accident électrique
Rédaction - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Un jeune apprenti menuisier métallique est décédé après un accident électrique dans son atelier au quartier Sara, à Kaolack. Les secours ont transporté la dépouille à l’hôpital régional. Une...
Sénégal–Brésil : l’Emirates Stadium affiche complet pour une rencontre de prestige
Rédaction - 14/11/2025 - 0 Commentaire
