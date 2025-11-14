Menu
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 15 AU 22 NOVEMBRE 2025


Rédigé le Vendredi 14 Novembre 2025 à 20:18



  • Cayor : tél : 33 952 03 03, Rue Sans Soleil
  • Mame Boucar : Tél : 33 951 12 56, Mbour 1 hôpital Barthymée
  • Yaye Bintou Diédhiou : Tél : 33 951 95 50, Hersent face Grande Mosquée Taly Kheulgui
  • Emmanuel CH Guèye Ngazobil : Tél : 33 951 00 20, Kawasara Fall près du Rail route de Saint-Louis
  • Thiès None Khady Alassane Cissé : Tél : 30 102 96 75, Thiès None angle Poste de Santé
  • Khadimoul Moustapha : Tél : 33 953 42 00, A côté de la clinique Coumba
 
 



