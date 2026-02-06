Menu
L'Actualité au Sénégal

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 FEVRIER 2026


Rédigé le Vendredi 13 Février 2026 à 21:08 | Lu 20 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 FEVRIER 2026
  • Lysou Gaye : tél : 70 105 49 60, Hersent Cité Khadim à 100 m station Jahoil route de Khombole
  • De La Mairie : Tél : 33 954 27 02, Avenue Malick Sy en face du Tribunal
  • Mame Awa Ndiaye : Tél : 33 951 69 00, Route de Mbour après antenne émetteur avenue station Touba Oil
  • Jikké : Tél : 33 951 17 48, Route de Takhikao
  • Mame Birama Mbaye : Tél : 33 952 33 96, Route de Base pépinière Diakhao
  • Thiessoise : Tél : 33 951 21 00, Rocade Sud Concorde
 
 



Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 6 Février 2026 - 21:17 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 FEVRIER 2026

Vendredi 30 Janvier 2026 - 20:28 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 31 JANVIER AU 07 FEVRIER 2026

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags