- Lysou Gaye : tél : 70 105 49 60, Hersent Cité Khadim à 100 m station Jahoil route de Khombole
- De La Mairie : Tél : 33 954 27 02, Avenue Malick Sy en face du Tribunal
- Mame Awa Ndiaye : Tél : 33 951 69 00, Route de Mbour après antenne émetteur avenue station Touba Oil
- Jikké : Tél : 33 951 17 48, Route de Takhikao
- Mame Birama Mbaye : Tél : 33 952 33 96, Route de Base pépinière Diakhao
- Thiessoise : Tél : 33 951 21 00, Rocade Sud Concorde
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès accueillera la Fête de l’Indépendance 2026 : l’appel solennel d’Ibrahima Macodou Fall à l’engagement citoyen 06/02/2026 Crise de l’insalubrité et factures impayées dans les écoles : Le Mouvement « Thiès d’Abord » interpelle l’État face à la faillite des municipalités. 05/02/2026 Santé numérique : iCare lance la première plateforme de télémédecine 100 % sénégalaise 05/02/2026 Thiès : pourquoi parler d’un hôpital “en agonie” ne reflète pas la réalité 04/02/2026 COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU MOUVEMENT THIÈS D’ABORD 29/01/2026
L'Actualité au Sénégal
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 FEVRIER 2026
Rédigé le Vendredi 13 Février 2026 à 21:08 | Lu 20 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Vendredi 6 Février 2026 - 21:17 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 FEVRIER 2026
|
Vendredi 30 Janvier 2026 - 20:28 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 31 JANVIER AU 07 FEVRIER 2026
Actualité à Thiès
Décès d’Abdoulaye Ba : l’autopsie révèle un polytraumatisme d’une extrême violence
Lat Soukabé Fall - 12/02/2026 - 1 Commentaire
Le rapport d’autopsie de l’étudiant Abdoulaye Ba, dont le décès a été constaté le 9 février 2026, apporte des éléments déterminants sur les circonstances de sa disparition. Les conclusions...
Thiès : une campagne de sensibilisation lancée autour du projet Agri-Accélérateur 2.0
Lat Soukabé Fall - 09/02/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Saint‑Louis : Deux récidivistes déférés pour trafic de migrants, huit candidats secourus
Lat Soukabé Fall - 13/02/2026 - 0 Commentaire
L’antenne régionale de Saint-Louis de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré, ce 9 février 2026, deux individus devant le Procureur de la République Financier...
DECRYPTAGE: Mort d'un étudiant, Affaire Pape Cheikh Diallo...
Lat Soukabé Fall - 13/02/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com