THIÈS : 2ᵉ ÉDITION DU FORUM ROSE DE PAMASY, MADAME SY VEUT « VENDRE L’IMAGE DE THIÈS » À TRAVERS UNE INITIATIVE ENGAGÉE

PAMASY, une histoire fraternelle au service d’une ambition collective La ville de Thiès accueille la deuxième édition du Forum Rose de PAMASY, une initiative qui associe sensibilisation sanitaire, autonomisation des femmes et promotion des initiatives locales. Prévu les 9 et 10 octobre 2026, l’événement se déroule autour d’un thème qui fait écho aux enjeux actuels : « Santé et autonomisation des femmes à l’ère du digital ».



Au cœur de cette initiative se trouve également une histoire personnelle. Madame Sy est revenue sur la signification du sigle PA.MA.SY, qui renvoie au nom de son frère, Pape Matar Sy, avec qui elle avait partagé de nombreux projets. Cette évocation témoigne de l’importance de leur relation fraternelle et de la place qu’occupent leurs ambitions communes dans l’identité du mouvement.



Pour Madame Sy, ce nom représente ainsi davantage qu’un simple sigle. Il rappelle une histoire familiale, des projets partagés et une volonté de donner une continuité à des idées qui peuvent trouver leur prolongement dans des actions destinées à la communauté.



À travers le Forum Rose, PAMASY inscrit cette démarche dans une dynamique collective, en mettant l’accent sur des préoccupations qui touchent directement les femmes et, plus largement, la société.

« Vendre l’image de Thiès », une ambition assumée Au-delà de la dimension fraternelle, Madame Sy a mis en avant l’un des objectifs majeurs de PAMASY : « vendre l’image de Thiès » à travers ses initiatives.



Cette expression traduit une volonté de promouvoir la ville, de valoriser ses potentialités et de mettre en lumière les actions portées par ses acteurs. Pour elle, le rayonnement de Thiès passe aussi par la capacité de ses habitants à concevoir et à soutenir des projets qui répondent aux préoccupations sociales, sanitaires et économiques.

Dans cette perspective, le Forum Rose constitue une occasion de présenter une image dynamique de la capitale du Rail, à travers une initiative qui associe la santé des femmes, l’entrepreneuriat, la digitalisation et la solidarité.



L’ambition consiste à montrer que Thiès peut être un espace d’innovation sociale, où des initiatives locales contribuent à la sensibilisation des populations et à la promotion de l’autonomie économique des femmes.



« Vendre l’image de Thiès », c’est également donner de la visibilité aux projets développés dans la ville, encourager les initiatives porteuses de sens et faire connaître les efforts consentis par les acteurs locaux pour répondre aux défis de leur communauté.

Cette vision place ainsi le développement local et la communication territoriale au centre de la démarche de PAMASY. La promotion de la ville ne repose pas uniquement sur son patrimoine historique, mais aussi sur les actions concrètes qui témoignent du dynamisme de ses habitants.

« Prévenir, entreprendre, inspirer » : le fil conducteur du Forum Rose Pour cette deuxième édition, le Forum Rose de PAMASY s’articule autour du slogan « Prévenir, entreprendre, inspirer ». Trois orientations qui résument les ambitions affichées par l’initiative.

Le volet « Prévenir » renvoie à la sensibilisation sanitaire, notamment dans le contexte d’Octobre Rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. L’objectif est de rappeler l’importance de l’information, de la prévention et du dépistage précoce, tout en encourageant les femmes à se rapprocher des professionnels de santé pour bénéficier de conseils adaptés.



Le volet « Entreprendre » met l’accent sur l’autonomisation économique des femmes. Dans un contexte où l’accès aux opportunités économiques demeure un enjeu important, la promotion de l’entrepreneuriat féminin constitue un levier pour encourager les initiatives, développer les compétences et renforcer l’indépendance financière.



Enfin, le volet « Inspirer » invite à valoriser les parcours, les expériences et les initiatives susceptibles d’encourager d’autres femmes à s’engager dans des projets personnels ou professionnels.



En réunissant ces trois orientations, PAMASY entend proposer une approche qui ne limite pas la place des femmes à la seule question sanitaire, mais qui prend également en compte leur rôle dans l’économie, l’innovation et le développement de la société.

Santé et autonomisation des femmes à l’ère du digital Le thème retenu pour cette deuxième édition, « Santé et autonomisation des femmes à l’ère du digital », met en lumière les liens entre les enjeux sanitaires, les opportunités économiques et les transformations numériques.



Le digital occupe désormais une place importante dans l’accès à l’information, la communication et le développement des activités professionnelles. Pour les femmes entrepreneures, les outils numériques peuvent notamment faciliter la promotion des produits et services, l’accès à de nouveaux clients et la visibilité des projets.



Dans le domaine de la santé, les technologies numériques peuvent également contribuer à diffuser des informations de prévention et à renforcer la sensibilisation des populations. Elles ne remplacent toutefois ni les consultations médicales ni les examens nécessaires, mais peuvent compléter les efforts d’information et d’accompagnement.



Le choix de ce thème témoigne ainsi de l’intérêt de rapprocher la question de la santé des femmes de celle de leur autonomie économique et numérique.



À travers cette orientation, le Forum Rose ouvre un espace de réflexion sur les possibilités offertes par le digital, tout en soulignant l’importance de rendre ces outils accessibles et utiles aux femmes, notamment celles qui souhaitent développer leurs activités.

Un programme entre sensibilisation, entrepreneuriat et solidarité L’affiche officielle de l’événement annonce plusieurs activités destinées à donner une dimension pratique à cette rencontre.



Parmi les axes présentés figurent la sensibilisation, l’entrepreneuriat, la digitalisation, un village d’exposition et un gala de solidarité. Cette diversité traduit la volonté d’associer les échanges autour de la santé à la promotion des initiatives économiques et à la mise en valeur des projets portés par les acteurs locaux.



Le village d’exposition doit notamment permettre de mettre en avant des activités, des produits ou des initiatives, selon les modalités retenues par les organisateurs. Il s’inscrit dans la logique de promotion de l’entrepreneuriat et de visibilité des acteurs économiques.



La place accordée à la digitalisation fait également écho au thème central du forum, qui interroge les possibilités offertes par les outils numériques pour accompagner l’autonomisation des femmes.



Quant au gala de solidarité, il figure parmi les activités annoncées pour cette édition. Il s’inscrit dans une démarche qui associe mobilisation collective et soutien aux initiatives sociales.

Les activités sont programmées les 9 et 10 octobre 2026, avec des lieux annoncés à la Manufacture sénégalaise des arts décoratifs et à Bakara Plaza, à Thiès.

Octobre Rose, un rendez-vous essentiel pour la prévention L’organisation du Forum Rose dans le cadre d’Octobre Rose donne une importance particulière à la sensibilisation au cancer du sein. Cette campagne constitue un moment privilégié pour rappeler les enjeux du dépistage précoce, de l’information des femmes et de l’accompagnement médical.



La prévention passe notamment par une meilleure connaissance des signes qui doivent conduire à consulter un professionnel de santé et par l’accès à des informations fiables sur les examens recommandés selon l’âge et la situation de chaque personne.



Les initiatives communautaires peuvent jouer un rôle important dans cette dynamique. En créant des espaces de rencontre et d’échange, elles contribuent à rendre les messages de sensibilisation plus accessibles et à encourager les populations à prendre davantage en compte les questions de santé.



À Thiès, le Forum Rose de PAMASY s’inscrit dans cette logique de mobilisation, en associant la prévention à d’autres dimensions de l’autonomisation des femmes.



Cette approche rappelle que la santé, l’accès à l’information et l’indépendance économique sont des enjeux complémentaires dans la promotion du bien-être et de la participation des femmes à la vie sociale.

PAMASY mise sur le dynamisme local pour faire rayonner la capitale du Rail À travers cette deuxième édition, l’initiative porte également une ambition territoriale : contribuer à renforcer la visibilité de Thiès en valorisant les actions organisées dans la ville.



La capitale du Rail dispose d’une identité historique et culturelle forte. Son rayonnement repose aussi sur la capacité de ses acteurs à porter des initiatives sociales, à développer des activités économiques et à créer des espaces de mobilisation autour des préoccupations de la population.



En associant la santé, l’entrepreneuriat, la digitalisation et la solidarité, PAMASY entend inscrire son action dans cette dynamique. Le Forum Rose devient ainsi une occasion de mettre en lumière des thématiques importantes tout en donnant de la visibilité à une initiative locale.



Cette ambition rejoint la volonté exprimée par Madame Sy de « vendre l’image de Thiès ». Il s’agit de montrer que la ville peut être un cadre de mobilisation et d’innovation, où les initiatives communautaires contribuent à la promotion des femmes et au développement local.



Le rayonnement territorial se construit également à travers la continuité des projets, la participation des acteurs locaux et la capacité à transformer les ambitions affichées en résultats concrets pour les populations.

Une deuxième édition entre mémoire, engagement et rayonnement En revenant sur la signification du sigle PA.MA.SY, Madame Sy a rappelé la dimension fraternelle qui accompagne cette initiative, liée à son frère Pape Matar Sy et aux nombreux projets qu’ils avaient partagés.



Mais le Forum Rose 2026 traduit également une volonté de donner une portée collective à cette histoire, en inscrivant l’action dans des enjeux qui concernent directement les femmes et la communauté.



Entre prévention sanitaire, autonomisation économique, digitalisation et promotion de Thiès, cette deuxième édition affiche plusieurs ambitions complémentaires. Elle entend contribuer à la sensibilisation au cancer du sein tout en mettant en avant les possibilités offertes par l’entrepreneuriat et les outils numériques.



Pour PAMASY, le défi consiste désormais à faire de cette initiative un cadre utile de mobilisation et de valorisation des actions locales.



Avec cette deuxième édition du Forum Rose, Madame Sy défend ainsi une vision dans laquelle la promotion de la santé des femmes et leur autonomisation peuvent aller de pair avec une ambition plus large : faire rayonner Thiès et mieux faire connaître son potentiel.