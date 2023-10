Séminaire de formation des formateurs de CMU à Thies

Dans le cadre du bon fonctionnement des activités de la Couverture Maladie Universelle (CMU) qui offre la possibilité aux personnes les plus démunies de bénéficier d'une couverture des risques santé, une session de formation des formateurs a été organisée pour un bon encadrement de ces représentants de la structure à être plus proche des populations. Cette initiative permet à ces formateurs de disposer de plus d'informations et de techniques qui leur permettront d'informer davantage les personnes qui ont souvent de faibles revenus d'être affiliées à un régime d'assurance maladie et de bénéficier des mêmes soins que les personnes affiliées à d'autres régimes de sécurité sociale. Cette formation a été mise en place pour initier les formateurs à la bonne gestion du fonds destiné aux bénéficiaires de la CMU.