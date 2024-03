Sécurité renforcée : le GIGN prend en charge la protection d'Ousmane Sonko

Les services de sécurité privée assurant la protection de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko ont été remplacés par des éléments du GIGN (Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale). Cette transition marque la fin de la mission des gardes du corps privés qui veillaient sur les deux hommes politiques, notamment pendant leur période d'opposition.



Pour le Président élu, cette évolution est attendue et naturelle, étant donné la charge présidentielle qu'il assume depuis son élection le 24 mars. La sécurité des plus hauts responsables de l'État relève désormais de la responsabilité de l'État lui-même.



Source A rapporte dans son édition de ce jeudi que ce changement concerne également le président de Pastef, Ousmane Sonko. Désormais, le GIGN est chargé de sa sécurité, bien que Sonko n'occupe pas encore de fonction officielle connue.



Cependant, selon Source A, il est probable qu'Ousmane Sonko joue un rôle dans le nouveau dispositif de sécurité qui sera mis en place, ce qui laisse présager une évolution de sa situation dans un avenir proche.